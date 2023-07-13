"БКС МИ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Chow Tai Fook Jewellery

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. с прогнозной стоимостью на уровне 17,27 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует P/E 22x FY24e и 19x FY25e, сообщается в обзоре аналитиков.

"Розничные продажи эмитента выросли на 29% г/г в финансовом 1К24 (апрель-июнь 2023 года), в материковом Китае рост составил 25% г/г, в Гонконге, Макао и на других рынках - 64% г/г. Продажи изделий из золота снова опередили динамику изделий с драгоценными камнями. Сопоставимые продажи изделий из золота выросли на 10% г/г в материковом Китае и на 101% г/г в Гонконге, Макао и на других рынках. Вместе с тем сопоставимые продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями, из платины и белого золота снизились на 4% г/г в материковом Китае и выросли на 17% г/г в Гонконге и Макао вместе взятых. Базовая операционная рентабельность снова повысилась. Компания продолжает сокращать скидки на рынке конечной продукции и усиливать контроль над расходами, - указывают эксперты. - Мы подтверждаем свои прогнозы прибыли на акцию (EPS) на финансовые 2024 и 2025 гг. на уровне HKD0,79 и HKD0,91 соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.