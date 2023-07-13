Котировки нефти обладают шансами на рост к $85/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на рост к $85 за баррель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сырье наконец получило достаточный импульс к росту: данные по инфляции в США за июнь оказались лучше ожиданий. Так, ИПЦ замедлил темпы роста с 4% до 3% (консенсус - 3,1%), это минимальный уровень с 2021 года, а данные без учета питания и энергоносителей (базовый ИПЦ) вышли на уровень 4,8%, консенсус предполагал 5%, в мае было 5,3%. Вкупе со слабеющим долларом это оказало поддержку ценам на нефть, ослабив риски по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва. Достаточно слабая статистика по запасам от Минэнерго США (запасы выросли, особенно по дистиллятам, спрос упал) при этом не оказала особого влияния на котировки, - отмечают эксперты в комментарии. - Дальнейшая динамика цен на нефть марки Brent будет определяться "аппетитом" инвесторов к риску (при текущих данных, вероятно, опасения несколько сгладились), частично эффектом от действий ОПЕК+. При сохранении положительного импульса ждем устремления нефти марки Brent к $85 за баррель. В четверг в фокусе будут ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК, которые будут полезны в части прогнозов по балансу рынка".

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