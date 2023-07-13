Индекс Мосбиржи может превысить уровень 2900п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет выше уровня в 2900 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддержку продолжат оказывать дорожающая нефть, а также слабеющий рубль. На этом фоне, скорее всего, спросом будут пользоваться бумаги экспортеров, если ситуация с курсом валют в течение дня не изменится. Добавим, что стоит иметь ввиду приближения окончания недели, поэтому стоит ожидать в пятницу небольшое снижение рынка из-за закрытие прибыльных позиций перед выходными", - отмечают эксперты в комментарии.

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