Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из США и отчеты по рынку нефти:

- Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Индекс цен производителей в США в июне;

- Промышленное производство в еврозоне в мае;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за июнь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Ежемесячный отчет МЭА.

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