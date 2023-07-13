Акции нефтяников могут остаться среди лидеров рынка акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс

Акции нефтяников, скорее всего, останутся в числе лидеров на российском рынке акций в ближайшее время и поддержат рост индекса Мосбиржи, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рынок продолжает устойчивый подъем без сильных рывков и аномальных всплесков оборотов. Индекс Мосбиржи растет шесть торговых дней подряд. В среду ни один сектор не показал выраженное снижение, а в составе индекса Мосбиржи нет ни одной акции, которая бы потеряла более 1%. Все это признаки обычного трендового движения. "Лучше рынка" выглядел нефтегазовый отраслевой индекс (+1,7%), что ожидаемо, учитывая сильную динамику нефти и относительно слабый рубль. В ближайшее время акции нефтяников могут оставаться в числе лидеров и поддержать трендовый подъем индекса Мосбиржи ("ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром нефть"). В моменте по ряду бумаг есть локальная перегретость, но общая тенденция все-таки пока остается растущей, - пишет аналитик в обзоре. - В целом по индексу Мосбиржи техническая картина развивается в рамках ожиданий. В среду он подошел к отметке 2900 пунктов. В качестве среднесрочного ориентира ранее выделяли отметку 3000 пунктов, до которой осталось подняться еще 3,6%. Эта цель остается актуальной".

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