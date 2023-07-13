Возможно инерционное ослабление рубля до 92 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс пары доллар/рубль инерционно может приблизиться к отметке 92 руб./$1 в ходе торговой сессии в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Несмотря на сохраняющийся рост цен на энергоносители, курс доллара не может развить снижение, при этом торговая активность остается пониженной. Мы склонны полагать, что поддержку американской валюте оказывают сужение сальдо торгового баланса, а также отрицательное сальдо текущего счета. Дополнительным фактором сужения предложения иностранной валюты на рынке выступило снижение ежедневных объемов продаж Минфином РФ. На утро четверга рубль слабеет к ключевым валютам на Московской бирже. Не исключаем, что доллар инерционно может приблизиться к отметке 92 руб./$1 в ходе торговой сессии, одна мы продолжаем ориентироваться на восстановление позиций и возвращение пары под отметку 90 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.