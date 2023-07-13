Операционные показатели "НОВАТЭКа" могут поддержать рост цены его акций - Freedom Finance Global

Операционные показатели "НОВАТЭКа" способны поддержать рост котировок его акций, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"НОВАТЭК" представил сильные предварительные операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. При этом они в целом совпадают с ожиданиями и могут способствовать продолжению роста цены бумаг эмитента. Наиболее благоприятным фактором считаем увеличение доли экспорта, что с учетом преодоления парой доллар/рубль отметки 90 руб./$1 обеспечит значительное увеличение экспортной выручки в рублевом эквиваленте и положительно отразится на финансовых результатах эмитента. В то же время неблагоприятно для экспортных доходов наблюдаемое снижение европейских цен на газ. Однако во втором квартале "НОВАТЭК" увеличил отгрузки на внутренний рынок на 1,8%, что частично нивелирует падение цен на европейском рынке", - пишет эксперт.

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