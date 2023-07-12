"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 2250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,67%, стоп-приказ: 1928 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент, сотрудников или клиентов компании. Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность эмитента, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 1928 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают эксперты "Финама".

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