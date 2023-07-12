"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $42

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $42 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,84%, стоп-приказ: $33,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"31 июля компания предоставит отчетность за II квартал 2023 года. Глобальное снижение прибыли уже заложено в цену, во втором квартале ожидается замедление темпов этого падения. Прогнозируется небольшой рост прибыли на акцию - до $1,19 (в первом квартале рост составил $1,14)", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена подтверждает смену нисходящей тенденции и закрепляется выше линии сопротивления. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $33,20 риск на портфель составит 0,74%", - указывают в "Финаме".

Mosaic Co. - американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений.

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