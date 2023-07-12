Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания объявила о запуске на своей платформе популярной игры Valorant для игроков из Китая. Игра привлекла уже около 15 млн пользователей по всему миру. Новость, по нашему мнению, создает позитивный фон для акций эмитента", - указывают эксперты.

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