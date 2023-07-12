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12 июля 2023 года 15:40

Возможно снижение цены акций CarMax в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Котировки акций CarMax Inc. могут скорректироваться вниз в краткосрочной перспективе на фоне ухудшающейся динамики продаж (процентные ставки по кредитам на подержанные авто продолжают расти, что негативно сказывается на спросе) и цен на вторичном автомобильном рынке США, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

CarMax Inc. - крупнейший в США автодилер по размеру капитализации. Основные направления бизнеса - продажа и обслуживание машин с пробегом (онлайн- и офлайн) и услуги автокредитования. Компания входит в состав индекса S&P 500.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-CARMAX-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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