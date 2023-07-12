Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Аэрофлота на уровне "продавать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Аэрофлота" на уровне "продавать" с целевой ценой 33 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика банка Матвея Тайца.

"Гендиректор "Аэрофлота" С. Александровский объявил новую цель компании по перевозке пассажиров на 2023 год - 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11% относительно прошлого года. Перевозчик уже показал хороший рост перевозок (+23,5% г/г) по итогам 5М23, когда пассажиропоток достиг 13,4 млн человек. Таким образом, новая цель предполагает замедление роста показателя в 2П23, в том числе ввиду ослабления эффекта низкой базы", - пишет эксперт.

Кроме того, с уменьшением субсидий со стороны государства ожидается негативное влияние на пассажиропоток. Аналитик банка более оптимистично по сравнению с прежними планами компании оценивает объем перевозок в 2023 году в 45,1 млн пассажиров.

"По акциям "Аэрофлота" подтверждаем целевую цену в 33 руб. за штуку и рейтинг "продавать". Не исключено, однако, что новости на какое-то время изменят отношение инвесторов к бумаге в лучшую сторону", - резюмирует Тайц.

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