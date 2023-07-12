Котировки акций НОВАТЭКа обладают незначительным потенциалом роста - ПСБ

Котировки акций "НОВАТЭКа" обладают незначительным потенциалом роста около 6% с текущих уровней, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Компания опубликовала операционные результаты за 2К23 и I полугодие. Относительно 2022 года фиксируется рост по всем статьям, причем наиболее существенный - по объему реализации газа на зарубежных рынках. По сравнению с 1К23 из-за сезонной особенности везде, кроме реализации за рубежом (+9,1%), отмечен спад. Мы положительно смотрим на "НОВАТЭК" благодаря стабильному сбыту, сохранению планов по реализации СПГ-проектов и дивидендным выплатам, но считаем, что текущие котировки уже учитывают эти факторы, поэтому дальнейший потенциал роста невелик. Наш целевой уровень - 1520 руб./акцию (+6%)", - пишет эксперт банка.

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