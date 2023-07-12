"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 278 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 12%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк заработал за I полугодие 2023 года 728 млрд руб. чистой прибыли по МСФО - это более чем на 20% выше, чем было в 2021 году (данных за 2022 год нет). Банк продолжает в этом году превосходить докризисный уровень прибыли. На самом деле прибыль за июнь могла быть еще больше, если бы не ослабление рубля. Из-за него банку пришлось втрое м/м увеличить расходы на резервы (до 116,3 млрд руб.). Резервы выше просроченной задолженности почти втрое, что говорит об устойчивости банка. Только достаточность базового капитала (возможность компенсировать убытки за счет собственных средств) немного снизилась (до 11% с 13% на начало 2023 года). Но это все из-за выплаты крупных дивидендов за 2022 год", - пишут эксперты.

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