Возможен рост индекса Мосбиржи до 3000-3100 пунктов в 3К23 - "Велес Капитал"

Возможен рост индекса Мосбиржи до 3000-3100 пунктов в III квартале 2023 года при отсутствии значимых экономических и геополитических потрясений, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индекс Мосбиржи в последние месяцы повышался во многом благодаря дивидендным ожиданиям. К дивидендам вернулись почти все крупные эмитенты, при этом закрытие реестров по выплатам за 2022 год в июле в моменте лишает российский рынок данного фактора. В конце июля и августе, впрочем, компании РФ начнут отчитываться за II квартал текущего года и, возможно, некоторые из них объявят о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие, что при прочих равных должно поддержать рынок", - отмечает эксперт.

При отсутствии значимых экономических и геополитических потрясений Кожухова не исключает движения индекса Мосбиржи в 3К23 в район 3000-3100 пунктов. Покупки могут наблюдаться в том числе в акциях экспортеров на фоне слабого рубля. Для дальнейшего роста и возвращения к концу года в район 3400 пунктов (уровень второй половины февраля 2022 года) рынку, по мнению аналитика, понадобятся относительная экономическая и политическая стабильность и новые дивидендные истории.

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