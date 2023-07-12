"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tourism Group

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского лидера беспошлинной торговли China Tourism Group Duty Free Corporation (CTG Duty Free) с прогнозной стоимостью на уровне 170 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Результаты эмитента за 1П23 в целом совпали с ожиданиями. Мы рекомендуем отслеживать динамику расширения сети, открытие магазинов люксовых брендов, потенциальные изменения в регулировании магазинов в центре города и условия перезаключения договоров аренды в аэропортах", - указывают эксперты.

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