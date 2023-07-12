"БКС МИ" позитивно оценивает среднесрочные перспективы рынка акций США

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают среднесрочные перспективы фондового акций США и рекомендуют покупать акции на 30-40% портфеля сейчас, а оставшуюся часть инвестировать во время коррекции, говорится в стратегии инвесткомпании на 3К23.

"Экономика США показала удивительную устойчивость в первой половине года, - пишут эксперты. - Безработица остается низкой, настроения потребителей улучшаются, а расходы потребителей растут. Безусловно, рост процентных ставок должен оказать сдерживающее влияние: ожидается, что экономика США войдет в рецессию в 3-4К23, но она вряд ли не будет глубокой. Сильное состояние экономики дает возможность ФРС держать процентные ставки на высоком уровне или даже продолжить их повышать".

Мультипликаторы S&P 500 выглядят, по мнению стратегов, высокими в первую очередь за счет роста акций крупных технологических компаний (Megacap-8). По их мнению, эти бумаги заслуженно дорогие, а компании средней и малой капитализации выглядят привлекательно. Еще одним важным позитивным фактором для экономики США служит развитие технологий искусственного интеллекта.

Эксперты "БКС МИ" рекомендуют инвестировать в акции США 30-40% портфеля уже сейчас. В случае коррекции на рынке стоит использовать ее, чтобы инвестировать оставшиеся 70-60% портфеля, полагают они. Аналитики ожидают коррекцию в акциях США в ближайшее время, но в среднесрочном плане смотрят на рынок позитивно и закрывают парную идею "покупать облигации против акций".

"Добавляем в фавориты: AMD, Palo Alto Networks, Block, Newmont, Splunk, SLB, Canadian National Railway, Jacobs Solutions, Alphabet, Aptiv, - указывается в материале. - Добавляем в аутсайдеры: Western Digital, Zoom, Archer-Daniels-Midland, Nokia. Мы придерживаемся позитивного взгляда на следующие сектора: полупроводники, фармацевтика и биотехнологии, платежные системы (финтех). У нас негативный взгляд на недвижимость и ритейл из-за высоких процентных ставок и низкого потенциала роста прибыли в данных сегментах".

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