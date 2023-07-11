"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций РусГидро, Мосэнерго и ОГК-2

Аналитики "БКС Мир инвестиций" снизили целевые цены по бумагам "РусГидро", "Мосэнерго" и "ОГК-2", по которым недавно прошла экс-дивидендная дата, до 0,69 руб., 5,20 руб. и 0,24 руб. за акцию соответственно, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендации экспертов не меняются: для "РусГидро" и "ОГК-2" - "продавать", для акций "Мосэнерго" - "покупать".

"Мы оцениваем "РусГидро", "Мосэнерго" и "ОГК-2" по методу дисконтированных денежных потоков. Целевая цена снижена на 8% для "РусГидро", на 4% - для "Мосэнерго", на 23% - для "ОГК-2". Позитивные риски для наших оценок - рост спотовых цен и цен на мощности. Увеличение спроса может привести к росту рынка и повышению спотовых цен. С увеличением прибыли могут вырасти и дивиденды. Негативные риски несет рост капзатрат, особенно в случае "РусГидро", инфляция издержек и другие факторы", - пишут аналитики.

"РусГидро", по оценке аналитиков "БКС МИ", может получить более высокую прибыль в этом году, что позитивно для дивидендных перспектив. Экс-дивидендная дата только что пройдена. "Теперь остается ждать, что дивиденды за 2023 год могут вырасти на фоне увеличения прибыли, - пишут они. - Вместе с тем капзатраты и свободный денежный поток вызывают опасения, и отсюда наша рекомендация "продавать", несмотря на улучшение прибыли в краткосрочной перспективе. Компания заявляет дивиденды на уровне 50%, что может соответствовать 9% дивидендной доходности, если прибыль действительно вырастет год к году в 2023г, как мы прогнозируем".

Несмотря на отчасти разочаровавшие дивиденды за 2022 год, - "Мосэнерго" выплатила лишь 36% чистой прибыли по РСБУ, - эксперты достаточно позитивно оценивают компанию в целом. Во-первых, они надеются, что компания возобновит выплаты в 50% без корректировок и поправок. Во-вторых, стабильный денежный поток должен позволить ей продолжать дивидендные выплаты в следующие годы.

"ОГК-2" выплатила дивиденды в объеме 6,4 млрд руб., долгосрочные перспективы неясны, - указывают стратеги "БКС МИ". - Мы подтверждаем рекомендацию "продавать" по "ОГК-2" в ожидании значительного снижения прибыли в 2025 году после окончания срока действия ДПМ. За 2022 год компания выплатила 53% чистой прибыли по РСБУ, данных по МСФО за этот период нет. Мы думаем, что дивиденды за 2023 год, которые будут выплачены в 2024 году, вероятно, будут сопоставимыми г/г или, возможно, немного меньше".

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