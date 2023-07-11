"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wells Fargo с целью $48

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $48 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $40,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается за II квартал 2023 года в пятницу, 14 июля. Учитывая успешные результаты недавно проведенного стресс-теста, а также устойчивую кредитную и депозитную базу банка, ожидаем публикацию данных не хуже прогнозов", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $48. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,3 риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

Wells Fargo & Co. - банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в "большую четверку" банков США.

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