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11 июля 2023 года 15:50
Акции Белуги сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Белуга групп" сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент опубликовал операционные результаты продаж за первые шесть месяцев текущего года. Несмотря на небольшое снижение показателей относительно рекордного 2022 года, продемонстрированы сильные результаты. По итогам прошлого года компания выплатила рекордные дивиденды - 625 рублей на акцию. При этом коэффициент выплаты был повышен с 50 до 89% чистой прибыли по МСФО. По нашему мнению, денежного потока без учета изменений в оборотном капитале может хватить на дивиденд в размере более 500 рублей в расчете на акцию. В таком случае доходность к текущей цене может составить более 11%. Мы по-прежнему считаем акции "Белуги" инвестиционно привлекательными", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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