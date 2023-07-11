ПСБ повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 315 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 307 руб. до 315 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 10% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Сбербанк отчитался за июнь и 6 месяцев, прибыль за июнь составила 139 млрд руб., за 6 месяцев - 728 млрд руб. (+22% относительно 6 мес. 2021 года), - отмечает эксперт. - Рекордная прибыль в этом месяце связана с продажей европейской дочки Сбербанка. Частично данный эффект был компенсирован умеренным ростом резервов. Сбербанк сохраняет высокие темпы роста кредитных портфелей и уверенно идет на 1,4 трлн руб. прибыли по итогам года. Поднимаем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 мес. до 315 руб. (потенциал 10% от текущей цены 247 руб., ожидаемая дивидендная доходность более 12%)".

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