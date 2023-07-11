Курс рубля, скорее всего, вернется к уровню 85 руб./$1 в 3К23 - Инвестбанк Синара

Курс рубля, скорее всего, вернется к уровню 85 руб./$1 в III квартале 2023 года, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России отметил, что внутриполитические события не стали существенной причиной ослабления рубля в июне. Спрос на иностранную валюту, по наблюдению центрального банка, стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. В большей мере сказалась конвертация кредитов в портфелях банков. Балансирование открытых валютных позиций банков также может сдвинуть курс рубля сильнее, чем дисбаланс экспорта и импорта. Важно, что всплеск покупок валюты не стал следствием ажиотажного спроса на нее со стороны населения. Пояснение Банка России подчеркивает краткосрочный характер воздействия указанных факторов на курс национальной валюты. Мы по-прежнему считаем, что в 3К23 курс USD/RUB вернется к 85 руб./$1", - отмечает эксперт банка.

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