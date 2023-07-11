Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 13500 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 40,8 млн акций (29,99% от уставного капитала) по цене 14200 руб. за штуку, с премией ~33% к их биржевым котировкам на закрытие торгов 7 июля. Выкуп производится не пропорционально объему заявок (pro rata) - заявки удовлетворяются по мере их поступления. Стоит заметить, что акции выкупает не сам эмитент, а его 100% "дочка" (АО "Полюс Красноярск"), что сводит к минимуму вероятность их погашения в течение года, при этом "Полюс" сможет их использовать в других целях (для продажи, в сделках слияний и поглощений и пр.). Существенная премия в цене выкупа должна оказывать поддержку акциям "Полюса" до тех пор, пока акционеры не подадут заявки на продажу в полном объеме программы", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

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