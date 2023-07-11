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11 июля 2023 года 12:33
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 13500 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 40,8 млн акций (29,99% от уставного капитала) по цене 14200 руб. за штуку, с премией ~33% к их биржевым котировкам на закрытие торгов 7 июля. Выкуп производится не пропорционально объему заявок (pro rata) - заявки удовлетворяются по мере их поступления. Стоит заметить, что акции выкупает не сам эмитент, а его 100% "дочка" (АО "Полюс Красноярск"), что сводит к минимуму вероятность их погашения в течение года, при этом "Полюс" сможет их использовать в других целях (для продажи, в сделках слияний и поглощений и пр.). Существенная премия в цене выкупа должна оказывать поддержку акциям "Полюса" до тех пор, пока акционеры не подадут заявки на продажу в полном объеме программы", - пишет аналитик Дмитрий Смолин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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