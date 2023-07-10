"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Shenzhou International

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего китайского производителя трикотажа Shenzhou International с прогнозной стоимостью на уровне 100, 83 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевой уровень предполагает P/E 26x 2023e и 19x 2024e, указывают эксперты.

"Shenzhou International расширила присутствие в Камбодже в 2005 году и во Вьетнаме в 2013 году. На конец июня 2023 года в Юго-Восточной Азии сосредоточено около 50% производственных мощностей компании по выпуску тканей и около 45% по выпуску одежды. Сейчас текстильные производства переводят в Юго-Восточную Азию, и Вьетнам и Камбоджа стали важными экспортерами текстиля, - отмечают аналитики. - Мы ожидаем, что Shenzhou получит преимущества первопроходца с учетом предусмотрительного открытия производства в регионе. Под руководством опытных менеджеров эмитент получил заказы от Uniqlo на раннем этапе развития и расширил сотрудничество со многими брендами спортивной одежды. Компания - крупнейший поставщик Nike Inc., Adidas, Uniqlo, Puma и Li Ning. Мы подтверждаем свои прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2023 и 2024 гг. без изменений - на уровне CNY3,30 и CNY4,29".

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