Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста в ближайшее время - "Мои Инвестиции"

Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста в ближайшее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елена Бакланова и Елизавета Лебедева.

"Мы считаем, что в среднесрочной перспективе Сбербанк снизит стоимость переводов для своих клиентов. Однако это окажет незначительный эффект на рост чистого комиссионного дохода (прогнозируем рост в 2023-27гг. в среднем на 10%), так как банк сможет компенсировать часть потерь за счет увеличения доходов по другим услугам или снижения расходов. В наших прогнозах мы частично закладываем конкурентное давление, но считаем, что реакция эмитента на это давление позволит ему крайне медленно уступать свою долю, - пишут эксперты в комментарии. - Мы сохраняем наши прогнозы роста чистой прибыли Сбербанка в 2023-27гг. в среднем на 37% и ожидаем, что по итогам 2023 года банк заплатит дивиденд в размере 35 руб./акцию (дивидендная доходность - 14%). В настоящее время акции торгуются на мультипликаторах 2023 года Р/Е 3,8 и P/BV 0,82 (или с соответствующими дисконтами 36% и 32%), что указывает на потенциал роста цены в ближайшее время".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.