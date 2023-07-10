"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей в мире сети складов самообслуживания Costco Wholesale с прогнозной стоимостью $610 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают, что в настоящее время эмитент отличается на рынке финансовой устойчивостью и способностью предлагать товары по низким ценам.

"Компания 6 июля отчиталась о росте выручки на 0,4% (до $22.86 млрд) за пять недель, закончившихся 2 июля. Общие сопоставимые продажи снизились на 1,4%, онлайн-выручка уменьшилась на 0,7%, без учета колебаний цен на бензин и валют показатель вырос на 3%. Источник почти 2/3 операционной прибыли в финансовом 2020 году - членские взносы, в финансовом 2022 году показатель вырос на 9,5%, а операционная прибыль - на 15%. Этот источник выручки делает прибыль эмитента более стабильной при общей волатильности ритейла. У Costco одна из лучших управленческих команд во всем секторе", - указывают аналитики.

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