Вероятен рост рынка акций РФ в среднесрочной перспективе - "БКС МИ"

Вероятно продолжение роста российского рынка акций в среднесрочной перспективе - слабый рубль и восстановление цен на нефть создают благоприятный фон для дальнейшего подъема, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Значительную часть роста индекса Мосбиржи могут обеспечить нефтяники, а также "НОВАТЭК". Тем не менее наш взгляд на рынок остается нейтральным на фоне геополитической нестабильности", - отмечает эксперт в комментарии.

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