"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с целью 334 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 334 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,18%, стоп-приказ: 280 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"28 июня образовался дивидендный "гэп", после которого котировки "МТС" дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у эмитента увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки откатились после дивидендного "гэпа", после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить у следующего снизу уровня, а "тейк-профит" - под закрытие "гэпа". При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%", - указывают эксперты "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи и широкополосного доступа в интернет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.