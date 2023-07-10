"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $177

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,02%, стоп-приказ: $129,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидается рост прибыли на акцию $2,39. Если отчетность 1 августа превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения краткосрочная восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $129,3 риск на портфель составит 0,75%", - указывают в "Финаме".

Baidu Inc. - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система.

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