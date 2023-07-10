Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Народный банк Китая объявил о завершении расследования в отношении Ant Group, "дочки" компании Alibaba, выписав штраф на сумму CNY7,12 млрд ($984 млн). Вскоре после этого первая сообщила о намерении выкупить свои акции на сумму до $6 млрд, а расписки второй подорожали в пятницу на 8% на бирже в Нью-Йорке. Мы позитивно оцениваем Alibaba, ввиду чего сохраняем рейтинг по бумагам эмитента", - отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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