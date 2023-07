Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Полюса

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 13500 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 40,8 млн акций (29,99% от уставного капитала) по цене 14200 руб. за штуку, с премией примерно 33% к их биржевым котировкам на закрытие торгов 7 июля. Заявки на продажу акций принимаются с 14:00 МСК 10 июля до 17:00 МСК 9 августа. Акционеры могут предъявить к продаже любое количество акций, принадлежавших им на конец операционного дня 7 июля 2023 года. Важно отметить, что выкуп производится не пропорционально объему заявок (pro rata) - заявки удовлетворяются по мере их поступления (first come, first served). Мы предполагаем, что квота по выкупу (30%) заполнится намного раньше 9 августа, и рекомендуем акционерам как можно скорее оформить заявки, желательно в ближайшие дни. Дело в том, что крупнейшие акционеры эмитента также могут предъявить часть своих акций к выкупу, поэтому объем выкупа для миноритарных акционеров, скорее всего, значительно уменьшится, - отмечает эксперт банка Дмитрий Смолин. - Стоит заметить, что акции выкупает не сам эмитент, а его 100% "дочка" (АО "Полюс Красноярск"), что сводит к минимуму вероятность их погашения в течение года, при этом "Полюс" сможет их использовать в других целях (для продажи, в сделках слияний и поглощений и пр.). Существенная премия в цене выкупа должна оказывать поддержку акциям эмитента до тех пор, пока акционеры не подадут заявки на продажу в полном объеме программы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.