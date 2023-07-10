БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 12350 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 12350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 5 июля 2023 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Доходность идеи за пять дней составила 14%.

"Драйвером для ускорения роста котировок акций послужило объявление программы buyback. Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 40802741 обыкновенных акций (около 30% всех размещенных бумаг). Цена приобретения в рамках программы составляет 14200 рублей за штуку, что представляет премию к цене на конец 7 июля 2023 года в размере приблизительно 32,56% по отношению к цене закрытия на Московской бирже. Владельцы акций вправе подавать заявки на продажу акций в отношении любого количества бумаг, принадлежащих им на конец операционного дня 7 июля 2023 года", - указывает эксперт Евгений Калянов.

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