Акции Самолета по-прежнему интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГК "Самолет" по-прежнему представляют интерес для покупок с прогнозной стоимостью до 3500 рублей за штуку, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор пересмотрел перспективы ипотечного рынка. Теперь ожидается его рост примерно на 20% по итогам 2023 года. Главными бенефициарами продолжения роста выдачи ипотечных кредитов являются застройщики. По итогам первого полугодия лидером по вводу жилья стал "ГК ПИК" - девелопер ввел почти 993 тыс. кв. м жилья. К концу года компания планирует довести объем ввода до 2,13 млн кв. м, что сопоставимо с прошлым годом. На втором месте по вводу жилья - ГК "Самолет", который за январь-июнь ввел более 790 тыс. кв. м. По итогам 2023 года застройщик планирует ввести 1,8 млн кв. м, что почти на 170% превышает результаты прошлого года. Мы по-прежнему считаем акции "Самолета" привлекательными для покупки с целевой ценой до 3500 рублей", - пишут эксперты в комментарии.

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