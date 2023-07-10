Риски снижения цены бумаг Полюса до окончания программы buyback минимальны - ПСБ

Риски снижения стоимости бумаг ПАО "Полюс" до окончания программы buyback минимальны, инвесторы скорее предпочтут дождаться выкупа своих бумаг, чем продать их, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Совет директоров "Полюса" одобрил программу buyback по цене 14200 рублей за акцию, премия составляет чуть больше 33% к цене закрытия торгов в пятницу. Компания может приобрести до 29,99% собственных бумаг, заявки будут будет приниматься с 10 июля по 9 августа. Участвовать в программе могут инвесторы, которые владели бумагами компании на момент закрытия торгов 7 июля. На этих новостях бумаги эмитента в пике стоили выше 12000 рублей, но затем немного откатились. В перспективе этот ход повысит дивидендную доходность бумаг "Полюса", если после приобретения компания решит хотя бы частично их погасить. В целом риски снижения стоимости акций минимальны вплоть до окончания программы выкупа, так как инвесторы скорее предпочтут дождаться выкупа своих бумаг, чем продать их", - пишет эксперт в комментарии.

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