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10 июля 2023 года 13:09

Возможен переход рынка акций РФ к консолидации или даже коррекции в ближайшее время - "Финам"

Возможен переход российского рынка акций в режим консолидации или даже к некоторой коррекции вниз в ближайшее время, текущий виток роста выглядит неустойчивым в отсутствие явных драйверов, считает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год. Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать ослабление рубля, благоприятно влияющее на бизнес экспортеров, а также достаточно высокие цены на нефть. В то же время сдерживающими факторами выступают не самые оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, где с тревогой ждут дальнейшее ужесточение политики ведущих центробанков, а также прохождение дивидендных отсечек в бумагах ряда крупных эмитентов. Между тем нынешний виток роста происходит без каких-то явных драйверов и выглядит неустойчивым, поэтому вероятен переход рынка в режим консолидации или даже к некоторой коррекции. Фактором риска в предстоящие дни видится намеченный на эту неделю саммит НАТО, - пишет эксперт в обзоре. - С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем продолжение подъема к верхней границе фигуры в район 2880-2890 пунктов. В случае же выхода из фигуры вниз целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2700 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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