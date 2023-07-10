Возможен переход рынка акций РФ к консолидации или даже коррекции в ближайшее время - "Финам"

Возможен переход российского рынка акций в режим консолидации или даже к некоторой коррекции вниз в ближайшее время, текущий виток роста выглядит неустойчивым в отсутствие явных драйверов, считает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год. Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать ослабление рубля, благоприятно влияющее на бизнес экспортеров, а также достаточно высокие цены на нефть. В то же время сдерживающими факторами выступают не самые оптимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, где с тревогой ждут дальнейшее ужесточение политики ведущих центробанков, а также прохождение дивидендных отсечек в бумагах ряда крупных эмитентов. Между тем нынешний виток роста происходит без каких-то явных драйверов и выглядит неустойчивым, поэтому вероятен переход рынка в режим консолидации или даже к некоторой коррекции. Фактором риска в предстоящие дни видится намеченный на эту неделю саммит НАТО, - пишет эксперт в обзоре. - С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем продолжение подъема к верхней границе фигуры в район 2880-2890 пунктов. В случае же выхода из фигуры вниз целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2700 пунктов".

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