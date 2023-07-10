Вероятен рост доходностей ОФЗ на текущей неделе - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста доходностей рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Участники рынка по-прежнему будут следить за динамикой курса рубля относительно основных мировых валют, которая пока не способствует спросу на госбумаги. Ключевыми событиями традиционно окажутся аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ и данные по недельной инфляции", - указывают эксперты в комментарии.

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