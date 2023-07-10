.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятен рост доходностей ОФЗ на текущей неделе - Инвестбанк Синара
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 июля 2023 года 12:34
Вероятен рост доходностей ОФЗ на текущей неделе - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение роста доходностей рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Участники рынка по-прежнему будут следить за динамикой курса рубля относительно основных мировых валют, которая пока не способствует спросу на госбумаги. Ключевыми событиями традиционно окажутся аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ и данные по недельной инфляции", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 июля 2023 года 18:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего китайского производителя трикотажа Shenzhou International с прогнозной стоимостью на уровне 100, 83 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевой уровень предполагает P/E 26x... читать дальше
.10 июля 2023 года 18:18
Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста в ближайшее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елена Бакланова и Елизавета Лебедева. "Мы считаем, что в среднесрочной перспективе Сбербанк снизит стоимость переводов для своих клиентов.... читать дальше
.10 июля 2023 года 17:53
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей в мире сети складов самообслуживания Costco Wholesale с прогнозной стоимостью $610 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. Эксперты отмечают, что в... читать дальше
.10 июля 2023 года 17:23
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в среднесрочной перспективе - слабый рубль и восстановление цен на нефть создают благоприятный фон для дальнейшего подъема, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Значительную часть роста индекса Мосбиржи могут обеспечить... читать дальше
.10 июля 2023 года 16:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 334 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,18%, стоп-приказ: 280 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "28 июня образовался дивидендный "гэп",... читать дальше
.10 июля 2023 года 16:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,02%, стоп-приказ: $129,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ожидается рост прибыли на акцию $2,39. Если... читать дальше
.10 июля 2023 года 15:58
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне 137 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Народный банк Китая объявил о завершении расследования в отношении Ant Group, "дочки" компании... читать дальше
.10 июля 2023 года 15:07
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 13500 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Совет директоров "Полюса" одобрил программу приобретения до 40,8 млн акций (29,99% от уставного капитала) по цене 14200 руб.... читать дальше
.10 июля 2023 года 14:38
БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 12350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 5 июля 2023 года, в связи с достижением целевых уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Доходность идеи за пять дней составила... читать дальше
.10 июля 2023 года 14:12
Акции ГК "Самолет" по-прежнему представляют интерес для покупок с прогнозной стоимостью до 3500 рублей за штуку, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор пересмотрел перспективы ипотечного рынка.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.