Цена акций ЛУКОЙЛа обладает долгосрочным фундаментальным потенциалом роста - БКС Экспресс

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" обладают обширным и долгосрочным фундаментальным потенциалом роста, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Бумаги "ЛУКОЙЛа" за последнюю неделю становятся лидерами роста среди всех компонентов индекса Мосбиржи. У акций есть близкое среднесрочное сопротивление, но имеется и обширный долгосрочный фундаментальный потенциал. К факторам курса можно отнести адаптацию бизнеса к санкциям Запада и дальнейшую международная экспансия компании на Восток, ослабление рубля, сокращение спреда между марками нефти Urals и Brent, статус "дивидендного аристократа" и ожидания стабильной дивидендной политики корпорации в будущем, - пишет аналитик в обзоре. - После дивидендного "гэпа" в начале июня мы отмечали интересную область для набора бумаги в диапазоне 4800-5100 руб., и акция туда благополучно заходила. В задачах-минимум на июль значился возврат выше 5300 руб. А 10 июля цена достигла уже красивого значения на 5505,5 руб. Пока это не более чем локальный максимум, и, следуя статистики закрытия "дивгэпов" по данной акции, еще в июле технический разрыв может быть перекрыт. Напомним, цена, на которой произошла отсечка - 5684 руб. или всего порядка 3,5% от текущего пика. А когда бумага перекроет "гэп", у активных участников, скорее всего, сработает технический сигнал на фиксацию, что замедлит подъем или даже приведет к откату. Если оценивать бумагу по внутренней стоимости, то фундаментальный ориентир на год вперед недавно был повышен - 6800 руб. или около 24% от текущих цен. Рекомендация - "покупать".

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