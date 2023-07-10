Главные события недели - SberCIB

Индексы потребительских цен за июнь выйдут в США и России на текущей неделе, также будут опубликованы данные по торговому балансу России в мае, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

10 июля:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП) в Китае в июне;

- Индекс доверия инвесторов в июле от Sentix;

- Данные по потребительскому кредитованию в США в мае.

11 июля:

- Индекс экономических настроений в Германии и еврозоне в июле от ZEW;

- ИПЦ в Германии за июнь.

12 июля:

- ИПЦ в США и России в июне;

- Торговый баланс в России в мае.

13 июля:

- ИЦП в США в июне;

- Торговый баланс в Китае в июне;

- Промышленное производство в еврозоне в мае;

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за июнь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

14 июля:

- Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за июль;

- Индексы цен на экспорт и импорт в США за июнь.

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