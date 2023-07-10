Цена акций ЛУКОЙЛа может вырасти до 5700 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут подняться до уровня 5700 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Акции эмитента были в числе лидеров роста прошлой недели. Котировки обгоняют рынок на фоне сохраняющейся девальвации российского рубля и положительного новостного фона. Ирак активировал контракт с "ЛУКОЙЛом" по проекту Эриду. Соглашение подразумевает, что первоначально в течение двух или трех лет начнется добыча 25 тыс. баррелей в сутки, а затем производство нефти постепенно увеличится до 250 тыс. баррелей в сутки. На текущей неделе ожидаем продолжение роста котировок бумаг компании на фоне выхода цен на нефть из боковика. Ближайший целевой ориентир по акциям - 5700 рублей", - указывают эксперты в комментарии.

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