Индекс Мосбиржи может попытаться уйти выше 2850п в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может протестировать снизу вверх сопротивление на уровне 2850 пунктов, в том числе благодаря потенциальному росту акций экспортеров в условиях ослабления рубля, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Неделя в РФ в целом ожидается спокойной на корпоративные события. В понедельник последний день с итоговыми дивидендами за 2022 год можно будет купить акции "НМТП". За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок, а также состояние экономики Китая", - отмечает эксперт.

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