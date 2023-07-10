Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из еврозоны и США:

- Индекс доверия инвесторов для еврозоны от Sentix за июль;

- Индекс тенденций занятости в США от Conference Board за июнь;

- Оптовые запасы в США за май;

- Выступления представителей ФРС США;

- Данные по потребительскому кредитованию в США за май.

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