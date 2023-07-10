"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Полюса

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью 12116 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Ожидаемая NTM дивидендная доходность составляет 5,3%, общий потенциал на горизонте 12 месяцев с учетом дивиденда, который может быть выплачен по итогам 2023 года, составляет 17,7%, указывают эксперты.

"Мы приостанавливали рейтинг бумаг "Полюса" после включения компании в SDN-лист Минфина США и неожиданного отказа от выплаты дивидендов за 2022 год. Однако сейчас считаем, что негативное влияние этих факторов на оценку эмитента не будет значительным. "Полюс" остается одним из самых эффективных производителей золота с подтвержденной возможностью увеличения объемов добычи. Драйвером будет планируемый в 2023 году рост добычи до 2,8-2,9 млн унций, восстановление объемов реализации золота и возобновление выплаты дивидендов. Кроме того, "Полюс" окажется одним из бенефициаров текущего ослабления рубля", - пишет аналитик Алексей Калачев.

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

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