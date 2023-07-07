"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ulta Beauty

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих ритейлеров косметики и парфюмерии Ulta Beauty Inc. с целевой ценой $600 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания недавно представила результаты за финансовый 1К24: продажи выросли на 12% г/г до $12.6 млрд. Менеджмент ожидает выручку в финансовом 2024 году в пределах $11- 11,1 млрд и EPS на уровне $24,7-25,4. Широкий ассортимент продукции в разных ценовых сегментах укрепляет позиции компании, поскольку в условиях ухудшения макроконъюнктуры есть риск, что клиенты начнут экономить. Также отметим ориентацию Ulta на высокомаржинальные товары класса люкс и усилия по оптимизации затрат. Эти меры, а также новое партнерство с розничной сетью Target, должны поддержать рентабельность, когда необходимо повышать число промоакций", - отмечается в комментарии аналитиков.

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