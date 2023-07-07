ЦБР, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8% на заседании 21 июля - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8% годовых на заседании 21 июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Очередная волна ослабления рубля усилила проинфляционные риски, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что еще до начала девальвации в конце июня регулятор уже был с высокой вероятностью готов повысить ключевую ставку в июле. Однако повышение могло ограничиться шагом в 25 б.п., хотя возможно и не стало бы единственным до конца текущего года. После недавних событий на валютном рынке мы склоняемся в пользу повышения ключевой ставки 21 июля на 50 б.п. (до 8% годовых) и не исключаем рассмотрения регулятором более агрессивных вариантов".

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