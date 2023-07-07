"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги NetEase с целью $106

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetEase Inc. с целевой ценой $106 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,66%, стоп-приказ: $92 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что за 2022 год игровая выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения отрасли на 7% в годовом выражении, и считают это хорошим результатом. Также валовая прибыль и скорр. чистая прибыль по итогам прошлого года увеличились на 12% и 15% в годовом выражении соответственно. На 2023 год у компании большие планы: она пообещала более 50 новых релизов в разных жанрах. Также эмитент активно увеличивает свое присутствие на международных рынках.

"С технической точки зрения цена движется в локальном восходящем тренде. Произошел пробой уровня сопротивления и откат к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у следующего значимого уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $92 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69", - указывают в "Финаме".

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории. В Китае NetEase является вторым издателем видеоигр после Tencent.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.