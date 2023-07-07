"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1600 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Спрос на сталь в РФ остается устойчивым в свете стабильной ситуации в строительном секторе (включая инфраструктурные проекты) и признаков постепенного восстановления в машиностроении. Фокус на внутреннем рынке защищает от внешних рисков. Существенная трансформация структуры продаж "Северстали" с 60/40 (внутренние поставки / экспорт) на 85/15 в свете ограничений, с которыми она столкнулась в прошлом году, позволяет компании получать стабильную прибыль и минимизировать внешние риски. Отсутствие дивидендов в настоящее время означает, скорее, перенос выплат на более поздние периоды, при этом дивдоходность может доходить до 14%", - пишут эксперты.

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