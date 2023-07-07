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07 июля 2023 года 12:50
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $129
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Alphabet Inc. на Санкт-Петербургской бирже от уровня $119 с целью $129 за штуку на срок до 4 месяцев; потенциальная доходность составляет около 8,4%, сообщается в комментарии эксперта Оксаны Холоденко. Аналитик отмечает следующие позитивные факторы: - Прогноз по доходам: увеличение прибыли на акцию (EPS) на 25,8% в ближайший год, на 22,3% - в ближайшие 3-5 лет. - Развитие облачного сегмента. - Компания обладает солидными запасами "кеша" - $114 млрд при общем объеме активов $360 млрд. - Мультипликаторы указывают на недооценку бумаг по сравнению с индустрией потребительских цифровых услуг. - Консенсус-таргет аналитиков на 12 месяцев - $132. Это предполагает 10,9%-й потенциал роста от уровня четверга. - Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски. - Техническая картина: акции зависли над 50-дневной скользящей средней. С марта бумаги движутся над этим индикатором. После консолидации возможен новый рывок наверх. Эксперт обращает внимание и на вероятные риски: - Падение выручки от рекламы. Негативные тенденции связаны в том числе с действиями регуляторов по защите персональных данных пользователей. - Общий риск снижения рынка США. Возможный фактор - угроза наступления рецессии в течение года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ALPHABET-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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