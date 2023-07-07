"Флоатеры" предпочтительнее облигаций с привязкой к инфляции в данное время - "Финам"

Облигации с переменными ставками купонов ("флоатеры") в данное время предпочтительнее облигаций с привязкой к инфляции, полагают эксперты "Финама" Алексей Ковалев и Алексей Козлов.

"Естественной защитой инвестора от процентного риска является обращение к облигациям с переменными ставками купонов ("флоатерам"), - отмечают аналитики. - У данного инструмента купон пересчитывается с определенной периодичностью вслед за динамикой процентных ставок в экономике. Постоянный пересчет купона позволяет амортизировать рост процентных ставок, в результате чего цена облигации-флоатера практически не отклоняется от номинала даже в периоды турбулентности на рынке. Наиболее ликвидные и высоконадёжные флоатеры - это ОФЗ-ПК".

Важным моментом инвестиционного кейса облигаций-флоатеров является то, что, согласно расчетам экспертов инвесткомпании, они не уступают по доходности бумагам с фиксированным купоном. Иными словами, стоимость страховки от процентного риска в настоящее время близка к нулю. В результате инвесторам уже не надо мириться с меньшей доходностью флоатеров в попытке захеджироваться от снижения стоимости своих портфелей в период роста процентных ставок.

"В настоящий момент флоатеры выглядят, на наш взгляд, предпочтительнее другого "защитного" инструмента - облигаций с привязкой к инфляции, - указывает Ковалев и Козлов. - Дело в том, что купоны флоатеров привязаны к ставке денежного рынка RUONIA, которая в свою очередь на 100% коррелирует с ключевой ставкой ЦБ. Тогда как стоимость и купон "инфляционных" облигаций привязаны к данным Росстата, которые пока не демонстрируют признаков ускорения. Иными словами, переоценка флоатеров в соответствии с реальностью, по-видимому, наступит раньше, чем облигаций с привязкой к инфляции".

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