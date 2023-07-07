.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Флоатеры" предпочтительнее облигаций с привязкой к инфляции в данное время - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2023 года 12:26
"Флоатеры" предпочтительнее облигаций с привязкой к инфляции в данное время - "Финам"
Облигации с переменными ставками купонов ("флоатеры") в данное время предпочтительнее облигаций с привязкой к инфляции, полагают эксперты "Финама" Алексей Ковалев и Алексей Козлов. "Естественной защитой инвестора от процентного риска является обращение к облигациям с переменными ставками купонов ("флоатерам"), - отмечают аналитики. - У данного инструмента купон пересчитывается с определенной периодичностью вслед за динамикой процентных ставок в экономике. Постоянный пересчет купона позволяет амортизировать рост процентных ставок, в результате чего цена облигации-флоатера практически не отклоняется от номинала даже в периоды турбулентности на рынке. Наиболее ликвидные и высоконадёжные флоатеры - это ОФЗ-ПК". Важным моментом инвестиционного кейса облигаций-флоатеров является то, что, согласно расчетам экспертов инвесткомпании, они не уступают по доходности бумагам с фиксированным купоном. Иными словами, стоимость страховки от процентного риска в настоящее время близка к нулю. В результате инвесторам уже не надо мириться с меньшей доходностью флоатеров в попытке захеджироваться от снижения стоимости своих портфелей в период роста процентных ставок. "В настоящий момент флоатеры выглядят, на наш взгляд, предпочтительнее другого "защитного" инструмента - облигаций с привязкой к инфляции, - указывает Ковалев и Козлов. - Дело в том, что купоны флоатеров привязаны к ставке денежного рынка RUONIA, которая в свою очередь на 100% коррелирует с ключевой ставкой ЦБ. Тогда как стоимость и купон "инфляционных" облигаций привязаны к данным Росстата, которые пока не демонстрируют признаков ускорения. Иными словами, переоценка флоатеров в соответствии с реальностью, по-видимому, наступит раньше, чем облигаций с привязкой к инфляции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
07 июля 2023 года 19:01
Аналитики Просвязьбанка (ПСБ) назвали топ инвестиционных идей на июль, в который вошли акции Сбербанка, "Совкомфлота" и "Сургутнефтегаза". Эксперты считают, что эти бумаги даже в случае шоков должны быть устойчивее, чем остальные. Несмотря на впечатляющий рост весной, у обыкновенных акций... читать дальше
.07 июля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для ГДР TCS Group с целевой ценой 5100 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 57% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "TCS - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более... читать дальше
.07 июля 2023 года 18:16
Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать" и целевую цену - до $344 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "6 июля FDA предоставило препарату Biogen Leqembi для терапии болезни Альцгеймера традиционное одобрение... читать дальше
.07 июля 2023 года 17:52
"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний средней и малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка в 2023 году, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Текущий состав списка: "Ренессанс Страхование", Positive Technologies, "Мечел", Globaltrans, Beluga... читать дальше
.07 июля 2023 года 16:49
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих ритейлеров косметики и парфюмерии Ulta Beauty Inc. с целевой ценой $600 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания недавно... читать дальше
.07 июля 2023 года 16:17
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8% годовых на заседании 21 июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Очередная волна ослабления рубля усилила проинфляционные риски, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что еще до начала... читать дальше
.07 июля 2023 года 15:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetEase Inc. с целевой ценой $106 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,66%, стоп-приказ: $92 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что за... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целевой ценой 12000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,34%, стоп-приказ: 10450 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Депозитарные программы... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:26
Индекс РТС будет стремиться к уровню 945п на следующей неделе в случае нового витка девальвации, сообщается в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется без дивидендной составляющей по таким эмитентам как "Башнефть", "Роснефть", "ЛСР",... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1600 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Спрос на сталь в РФ остается устойчивым в свете... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.