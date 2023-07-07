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07 июля 2023 года 10:41
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Hong Kong Exchanges and Clearing
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций гонконгского оператора рынка ценных бумаг Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с целевой ценой HKD 400 за штуку, что предполагает потенциал роста 38%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы ждем роста выручки и прибыли компании в 1П23 на 21% и 33% г/г до HKD 10,78 млрд и HKD 6,45 млрд соответственно. Ралли крупнейших мировых индексов и HIBOR приведут к увеличению инвестиционного дохода компании, что окажет поддержку прибыли. Во 2К23, по нашим оценкам, рост инвестиционного дохода составит 4 359% г/г (-13% к/к) до HKD 1,34 млрд (против HKD 30 млн во 2К22). Сейчас у рынка H-акций низкая оценка. Даже при незначительных позитивных изменениях регулирования сектора недвижимости и денежно-кредитной политики во 2П23 стоимость инвестиций компании продолжит расти", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-HKEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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