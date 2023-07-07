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07 июля 2023 года 09:21
Сохраняются предпосылки для снижения пары доллар/рубль до 90 руб./$1 - БКС Экспресс
Сохраняются предпосылки для снижения пары доллар/рубль до 90 руб./$1 в пятницу, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Российский рубль в четверг исполнил кульбит: в первой половине сессии рухнул к 94 за доллар, 102 по евро, а юань почти достиг 13 руб., - напоминает аналитик. - Паника охватила рынок, и многим казалось, что дна у рубля нет. Однако именно в такие моменты и происходит разворот основной тенденции: серия маржин-коллов и заход "последнего покупателя" обычно характеризует кульминацию. К вечеру от трехпроцентного скачка инвалют ничего не осталось, и лишь в последний час произошел спекулятивный отскок пар. По итогам сессии в рубле все же зафиксированы потери в 1,5% к доллару и процент к евро". На взгляд Зельцера, нет гарантий, что это было дно для рубля, ведь негативные факторы курса все еще актуальны. Правда, вчерашние уровни, по его мнению, уже не выглядели адекватно при сложившихся макропараметрах экономики, и коррекция в перекупленных валютах была лишь вопросом времени. "Отбой рубля совпал с началом Финансового конгресса Центробанка, где тема девальвации ожидаемо была в центре внимания, - указывает эксперт. - Звучало много комментариев от финансовых властей, и все они сводились к временному ослаблению рубля на фоне дисбаланса экономики. При этом и про инструменты купирования паники в условиях потери ликвидности рынка было заявлено - они есть. Сейчас есть предпосылки для развития USD/RUB вниз с первой поддержкой на 90 руб./$1, а после ее потери пойдет уже речь о движении к 85 руб./$1, причем быстро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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